Диверсанты устроили пожар на железной дороге в Уфе SHOT: четыре диверсанта в Уфе сожгли релейный шкаф на ж/д путях

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Четыре диверсанта в Уфе сожгли релейный шкаф на железнодорожных путях на перегоне «Карламан — Приуралье», сообщает Telegram-канал SHOT. По данным канала, они планировали совершить новый поджог, но их задержали. Минобороны России эту информацию не комментировало.

SHOT сообщает, что студент колледжа радиотехники и безопасности, полировщик камней, многократно судимый за угрозу убийством безработный и подросток планировали диверсию недалеко от станции «Уршак». Они направились на место планируемого поджога с горючей жидкостью, инструментами и балаклавами. В тот момент они попались полиции.

Ранее Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщает, что в Кемеровской области злоумышленники подожгли железную дорогу, однако это не отразились на движении поездов. По информации канала, на месте преступления были найдены бутылки с зажигательной смесью. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Сотрудники УФСБ России по Саратовской области задержали двоих мужчин за попытку диверсии на железнодорожных путях. Местных жителей подозревают в поджоге релейных шкафов. Инцидент произошел в районе перегона Зоринский — Трофимовский-2.