Диверсанты пробили водопровод в Ростовской области Глава города Зернограда Ростовской области сообщила о диверсии на водопроводе

Фото: t.me/glavazernograd

Неизвестные диверсанты разрушили коммунальные трубы в Зернограде Ростовской области, сообщила в Telegram-канале глава города Ирина Полищук. По ее словам, накануне вечером специалисты зафиксировали изменение параметров водопровода, а наутро обнаружили повреждения.

Вчера была совершена диверсия на нашем водопроводе. В 11 вечера мне поступило сообщение <…> о том, что изменились параметры на водопроводе. <…> При обследовании поняли, что это диверсия. <…> Это не просто прорыв, а ездила техника и искала конкретно наш водопровод, чтобы его повредить, — объяснила Полищук.

Глава Зернограда уточнила, что составила заявление в полицию и Следственный комитет. Авария к настоящему моменту устранена. Полищук также выразила надежду, что преступники будут найдены в ближайшие сроки.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что неизвестные злоумышленники устроили диверсию на железнодорожных путях вблизи челябинского аэропорта Баландино. Злоумышленники подожгли релейные шкафы. На движение поездов произошедшее никак не повлияло.

В публикации уточняется, что на месте инцидента следователи нашли ряд улик. Среди них окурок от сигареты и бутылка из-под горючего. Личности поджигателей устанавливаются.