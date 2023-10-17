Диверсанты попытались оставить без света жителей Уфы В Уфе диверсанты подожгли оборудование подстанции «Башкирэнерго»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Уфе неизвестные диверсанты попытались оставить без электроснабжения несколько районов города, уничтожив часть оборудования подстанции «Башкирэнерго», сообщает Telegram-канал Mash. Злоумышленников разыскивает полиция, возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел минувшей ночью. Диверсанты проникли на территорию подстанции через двухметровый забор с колючей проволокой и подожгли два шкафа обдува силовых трансформаторов. К прибытию на место группы реагирования шкафы выгорели полностью. Ущерб оценивается в 250 тысяч рублей. На месте преступления были найдены рюкзак, канистра с горючим, пять пар резиновых перчаток, труборез, веревки, палка, обрезки колючей проволоки, а также окурок и чай.

Ранее сообщалось, что в Смоленской области диверсант поджег релейные шкафы на железной дороге. В результате их повреждения было остановлено движение поездов на 14 минут. Злоумышленник с места преступления скрылся, его разыскивает полиция.

До этого стало известно о попытке диверсии на железной дороге в Истринском районе Подмосковья. Следы действий злоумышленников сотрудники спецслужб обнаружили на перегоне между станциями Снегири и Манихино. Диверсанты повредили два релейных шкафа. На одном из них были заметны следы гари, а у второго отогнуты крепления.