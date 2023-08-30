Диверсанты подожгли ж/д подстанцию в пяти минутах ходьбы от Москвы SHOT: диверсанты подожгли распределительный шкаф на железной дороге в Реутове

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковном Реутове злоумышленники подожгли проводку распределительного шкафа комплексно-трансформаторной подстанции на железной дороге, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник. По информации канала, оборудование повреждено не было, поезда продолжили ходить в штатном режиме. Полиция ищет преступников.

По данным SHOT, оплавленную проводку подстанции в Реутове обнаружили 29 августа около 11:00. Злоумышленники не смогли взломать плотно запертый распределительный шкаф, и вместо этого подложили в щель тряпку с зажигательной смесью, после чего подожгли ее. Оборудование осталось целым. На месте диверсии были найдены перчатка и деревянная палка.

Ранее SHOT сообщал, что в Уфе злоумышленники подожгли релейный шкаф на железной дороге. По информации канала, в результате диверсии было на два часа задержано движение грузовых поездов. Правоохранительные органы ищут преступников.

До этого сообщалось, что в Курской области диверсанты вбили деревянные палки в стрелочный перевод на железной дороге, который вел к военному аэродрому. Стрелки из военизированной охраны, сопровождавшие состав с цистернами реактивного топлива для самолетов, обнаружили деревянные палки, вбитые в перевод и засыпанные ветками. На место ЧП вызвали кинологов, которые не обнаружили взрывчатых веществ. Поезд продолжил движение после освобождения путей.