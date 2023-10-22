Baza: диверсанты подорвали опору ЛЭП в Самарской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщает, что злоумышленники подорвали опору линии электропередач в Самарской области, последствия этой диверсии обнаружил электромонтер «Россетей» во время планового обхода. По данным канала, рядом с местом преступления сотрудники спецслужб обнаружили пластиковые остатки корпуса самодельной взрывчатки.

Baza пишет, что о подрыве на ЛЭП «Азот-Бугульма» близ села Муховка стало известно 20 октября. Ремонтник заметил разрушение бетонного основания на одной из опор, также была надломлена стойка опоры. При этом остается неизвестным, когда эта диверсия была совершена, последний осмотр опор ЛЭП проводился в мае 2023 года, уточняет канал.

Взрывотехники полагают, что СВУ была изготовлена из триперекиси ацетона, масса взрывчатого вещества, предварительно, составляла один килограмм.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае злоумышленник поджег два релейных и один аккумуляторный шкаф на железной дороге. Пожар вскоре был потушен. В результате диверсии на несколько минут было задержано движение поездов, следующих по направлению Адлер — Анапа и Санкт-Петербург — Новороссийск.

До этого в Томской области задержали подростка, который планировал поджечь релейный шкаф на железной дороге. Несовершеннолетний собирался совершить диверсию на перегоне между станциями Томск-1 и Томск-2. Подозреваемому уже предъявили обвинения и заключили под стражу.