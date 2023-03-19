Диверсанты под Белгородом оказались выдумкой Жителю Брянской области грозит восемь лет тюрьмы за ложное сообщение о терроризме

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

В отношении жителя Брянской области возбудили уголовное дело за заведомо ложное сообщение о терроризме, сообщает Telegram-канал SHOT. Мужчина ранее обратился к силовикам и рассказал о четырех вооружённых людях на пикапе с украинскими номерами, находящихся в Белгородской области.

Инцидент произошел 16 марта. Тогда 23-летний мужчина рассказал, что вооруженные мужчины остановили его микроавтобус Peugeot Boxer по пути из Брянска в Дмитровск и угрозами заставили отвезти их в поселок Домаха Орловской области, где и скрылись. Силовики ринулись искать диверсантов и спустя несколько часов в Белгородской области остановили Volkswagen Amarok, в котором находился водитель и пассажир — один из них являлся гражданином Украины.

Обыскав автомобиль, сотрудники правоохранительных органов не нашли у компании ничего запрещенного: ни оружия, ни боеприпасов. Позднее выяснилось, что заявитель выдумал всю эту историю из-за конфликта на дороге с другим водителем и рассказал ее силовикам, чтобы проучить соперника. Теперь мужчине грозит восемь лет тюрьмы за ложное сообщение о терроризме.

Ранее глава села Новый Ропск Николай Самусев сообщил, что 2 марта на территории Брянской области были замечены две украинские диверсионно-разведывательные группы. По его словам, одна ДРГ вошла в населенный пункт Любечане, в то время как другая работала в селе Сушаны.