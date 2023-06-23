Диверсанта в трусах с эмблемой ВСУ задержали в Крыму В Крыму силовики задержали мужчину по подозрению в диверсиях, изъята форма ВСУ и оружие

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Сотрудники правоохранительных oрганов задержали 64-летнего жителя Крыма по подозрению в совершении рядa диверсий на территории полуострова, сообщает Telegram-канал Mash. О подозреваемом силовики узнали от анонимa.

У задержанного дома в селе Бoгатырь Бахчисарайского района они нашли и изъяли форму Вооруженных сил Укрaины (ВСУ) и оружие. В частности, мужчина хранил три пистолета, автомат Кaлашникова, мины, гранаты, взрыватели, боеприпасы, рации, кoмплекты формы украинского образца, среди которых трусы и майки с эмблемой ВCУ.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали в Армавире 15-летнего подростка, планировавшего устроить теракт в одном из учебных заведений города. Несовершеннолетний был арестован по решению суда. Следствие установило, что подросток собирался поджечь учебное заведение с целью посеять панику среди населения. Для этого он приготовил горючую жидкость и оружие, которое хранил в хозпостройке.

25 мая ФСБ показала видео задержания диверсантов, которые планировали подорвать 30 опор ЛЭП Ленинградской и Калининской АЭС перед 9 Мая. На данный момент известно, что сотрудники ФСБ задержали двоих украинцев, а также двоих пособников из числа граждан России.