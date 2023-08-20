Диверсант устроил поджог на железной дороге в Подмосковье SHOT: диверсант поджег релейный шкаф на ж/д путях в подмосковном Подольске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковном Подольске неизвестный вскрыл и поджег релейный шкаф на железнодорожных путях, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источники. По сведениям канала, оборудование успело выгореть полностью. Произошедшее никак не повлияло на движение поездов.

По данным SHOT, диверсант поджег релейный шкаф 19 августа около 21:00 на перегоне между железнодорожными станциями Подольск и Гривно. Очевидцы вызвали на место сотрудников экстренных служб, те потушили огонь. На месте диверсии была найдена строительная перчатка. Правоохранительные органы ищут поджигателя.

Накануне Telegram-канал Baza сообщил, что на железной дороге в Мелитополе было обнаружено самодельное взрывное устройство. СВУ было найдено накануне на 1216-м км перегона между станциями Мелитополь и Обильное, вес взрывного устройства составлял около одного килограмма, и оно было изготовлено, предположительно, на основе пластита. Опасную находку уничтожили взрывотехники.

До этого Telegram-канал SHOT сообщал, что в Челябинске на железнодорожных путях у аэропорта Баландино неизвестные устроили диверсию, спалив релейные шкафы. По данным канала, на движение поездов это никак не повлияло.