Диверсант поджег оборудование на железной дороге под Красноярском SHOT: диверсант поджег релейные шкафы на железной дороге в Красноярском крае

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Красноярском крае неизвестный диверсант поджег железнодорожное оборудование неподалеку от станции Шарыпово, сообщает Telegram-канал SHOT. На движение поездов это не повлияло.

Инцидент произошел рано утром 31 июля. Обгорели два релейных шкафа, отвечавших за работу систем сигнализации, централизации и блокировки. Однако движение поездов это не нарушило, поскольку оборудование было установлено на неэлектрифицированном тупиковом пути. Пламя погасло само.

Поджигатель с места происшествия скрылся. У релейных шкафов он оставил пустую бутылку из-под колы, пачку от сигарет и перцовый баллончик.

Ранее сообщалось, что неизвестный злоумышленник поджег релейный шкаф на железной дороге в Липецкой области. Диверсант сбежал с места преступления, оставив там икону, покрывало, перчатку, пластиковую бутылку и пачку от сигарет. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о порче транспортных средств или путей сообщения. Злоумышленника ищет полиция, ему грозит до одного года лишения свободы.

В Удмуртии 19-летний местный житель поджег релейный шкаф на перегоне в Ленинском районе Ижевска. Диверсию он совершил по заказу, который получил в социальных сетях. За это ему пообещали 15 тысяч рублей, но вознаграждение юноша так и не получил.