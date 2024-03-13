Диверсант хотел устроить два теракта в РФ, но испугался в последний момент SHOT: диверсант заложил два СВУ в Брянске, но передумал в последний момент

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Telegram-канал SHOT сообщает, что в Калужской области задержан 21-летний диверсант из Краснодарского края, собиравшийся устроить серию терактов в Брянске по приказу украинских спецслужб. По его данным, молодой человек передумал в последний момент, испугавшись, что в результате взрывов погибнут люди.

Как уточняет канал, россиянин хотел вступить в ряды ВСУ и связался с кураторами, но те заявили, что нужно доказать свои намерения, совершив теракт на территории России. По информации канала, за выполнение задания мужчине обещали 180 тысяч рублей, а также помощь в переезде на Украину.

Telegram-канал сообщает, что юноша заложил самодельное взрывное устройство, замаскированное под банку из-под краски, у входа в здание «Брянскэнерго», расположенное на Советской улице. Как уточняет SHOT, через час после этого россиянин оставил второе СВУ в пакете у дверей здания «Брянск межрегионгаза» на той же улице. Канал также информирует, что после этого молодой человек испугался возможных жертв и не стал ставить таймер для взрыва, но кураторы стали угрожать ему, потребовав заложить еще одно СВУ у здания МФЦ. По данным канала, к этому времени первые два взрывных устройства были найдены и составлена ориентировка на подозреваемого, его задержали в Кирове.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что завербованные Украиной диверсанты пытались устроить два теракта в Белгороде на 8 Марта. Злоумышленники хотели подорвать Дом офицеров, где должен был пройти концерт в честь Международного женского дня.