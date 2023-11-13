Директору турфирмы вынесли приговор за смертельный тур на Камчатке Директор турфирмы приговорен к четырем годам за смертельный тур на Камчатке

Фото: earthobservatory.nasa.gov

Директор новосибирской турфирмы «Экстрим тайм» Андрей Степанов получил четыре года колонии за организацию в сентябре 2022 года тура в Камчатском крае на Ключевской вулкан, в котором погибли девять человек, передает ТАСС со ссылкой на краевую прокуратуру. Осужденный, который в зале суда молил у потерпевших о прощении, будет выплачивать им компенсацию.

С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил мужчину к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также судом удовлетворены гражданские иски потерпевших о компенсации морального вреда, — сказали в ведомстве.

Несмотря на не утвержденный природным парком маршрут, Степанов согласовал с туристами их приезд на вулкан и последующее восхождение. Путешественники самостоятельно прибыли на Камчатку, разместились, а затем прошли инструктаж. 3 сентября 12 человек начали взбираться на Ключевскую сопку. Через несколько часов два туриста и один гид спустились в базовый лагерь на высоте 3300 метров из-за плохого самочувствия, остальные продолжили путь наверх. В ходе восхождения погибли восемь туристов и один гид: часть группы сорвалась со склона, другие погибли от переохлаждения. Оставшийся внизу с туристами второй гид предпринял самостоятельную попытку восхождения для оказания помощи товарищам, в результате чего получил обморожение рук и ног.

Степанов в своем последнем слове в зале суда заявил, что «до конца жизни» будет просить у потерпевших прощения. Он сожалеет, что не предпринял необходимых для безопасности туристов мер при восхождении на самый высокий в Евразии действующий вулкан.

В конце октября Ключевской, высота которого 4800 километров, выбросил вверх столб пепла на шесть километров. Облако распространилось на 75 километров, извержение создало опасность для местного авиасообщения.