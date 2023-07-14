Директор центра обучения в Кузбассе получил условный срок за дачу взятки Директора «Кузбасского центра гигиенического обучения» приговорили к условному сроку за дачу взятки

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Глава «Кузбасского центра гигиенического обучения» признан виновным в даче взятки и приговорен к пяти годам лишения свободы условно, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета. Он также будет обязан выплатить штраф в размере 2,6 млн рублей.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком в четыре года, с выплатой штрафа в сумме 2 млн 600 тысяч рублей, — уточнили в пресс-службе.

Представители ведомства отметили, что в период с июня 2022 года по январь 2023 года директор центра передавал деньги главе Кемеровского управления Роспотребнадзора деньги за покровительство его организации. Общая сумма взятки составила свыше 1 млн рублей. В отношении взяткополучателей также было возбуждено уголовное дело, которое находится на стадии рассмотрения.

Басманный суд Москвы ранее отправил под домашний арест заместителя главы Минцифры России Максима Паршина. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Как рассказал глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, чиновник был задержан сотрудниками правоохранительных органов при получении взятки в 3,5 млн рублей. По версии следствия, Паршин мог получить деньги за помощь в выделении грантов.