Директора ЗАЭС обвинили в координации террористической деятельности Глава Энергодара Волга: директор ЗАЭС Мурашов координировал террористическую деятельность

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Гендиректор Запорожской АЭС Игорь Мурашов, выдворенный на Украину за сотрудничество с СБУ, координировал террористическую деятельность на станции и в самом Энергодаре, заявил глава города Александр Волга в эфире телеканала «Россия 24». По словам Волги, Мурашов нанес ущерб безопасности станции.

Этот человек нанес своей деятельностью определенный ущерб, в первую очередь — безопасной эксплуатации Запорожской атомной станции. Потому что именно он являлся координатором той террористической деятельности, которая велась непосредственно в городе и на самой станции в частности, — сказал Волга.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин ранее поручил проверить информацию о сотрудничестве гендиректора Запорожской АЭС Игоря Мурашова со Службой безопасности Украины.

Мурашов ранее признался, что передавал информацию о работе станции представителям украинских спецслужб. В частности, общался с представителем СБУ, отметил он в эфире «Россия 24». Телеканал в своем сюжете показал, как Мурашова «за дискредитацию органов власти России» выдворили на подконтрольную Украине территорию. При этом в сюжете предположили, что он мог участвовать в разработке диверсий.