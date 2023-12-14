Директора спортзала в Крыму допросили после обращения детей к Путину

Фото: Kremlin.ru

В Крыму в селе Солнечная Долина городского округа Судак допросили сотрудников и директора спортзала после обращения детей к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой помочь с ремонтом аварийного здания, передает Telegram-канал SHOT. Глава государства обещал выделить средства из федерального бюджета и решить проблему.

Реакция на обращение юных спортсменов к Путину последовала уже через несколько часов после вопроса ребят по прямой линии, пишет SHOT. По его информации, уже допрошены все сотрудники спорткомплекса.

Дети просили Путина помочь отремонтировать зал. По их словам, заниматься там стало почти невозможно: протекает крыша, прогнили полы, выбиты окна, стены покрылись плесенью, нет отопления. Родители сообщили SHOT, что ремонт в здании не проводился около 40 лет, долгие годы оно было бесхозным.

В 2019 году родители обращались к местным властям с просьбой провести ремонт спортзала. По информации канала, в этом году они вновь писали обращение в администрацию, им пообещали, что сделают ремонт, но ничего так и не поменялось. Проводится проверка на предмет халатности должностных лиц.

Пока что ребята тренируются в спортзале местной школы. Но там, по словам родителей, нельзя играть с мячом, поскольку сотрудники боятся, что дети повредят стены и покрытие после недавнего ремонта.

Ранее девятилетняя девочка, эвакуированная из сектора Газа, написала Путину письмо, в котором поблагодарила его за спасение своей семьи. Она также призналась, что переживает за родственников и друзей, которые остались в анклаве, и попросила помочь остановить войну.