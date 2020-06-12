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Директора предприятия в Петербурге подозревают в незаконной утилизации

19:13, 12 июня 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Технический директор предприятия задержан в Петербурге по подозрению в незаконной утилизации химических отходов в Невском районе города.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области, несанкционированная утилизация химических отходов производства была произведена на участке от дома 11 по Дальневосточному проспекту до дома 38 по Октябрьской набережной.

Задержан технический директор предприятия, подозреваемый в нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов, — цитирует агентство сообщение.

Возбуждено уголовное дело. 54-летний подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Как писал NEWS.ru, на решение проблемы полигона опасных отходов «Красный Бор» в Ленинградской области может понадобиться шесть лет. Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

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