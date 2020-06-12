Директора предприятия в Петербурге подозревают в незаконной утилизации

https://static.news.ru/photo/b70f9308-acc8-11ea-8446-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Технический директор предприятия задержан в Петербурге по подозрению в незаконной утилизации химических отходов в Невском районе города.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области, несанкционированная утилизация химических отходов производства была произведена на участке от дома 11 по Дальневосточному проспекту до дома 38 по Октябрьской набережной.

Задержан технический директор предприятия, подозреваемый в нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов, — цитирует агентство сообщение.

Возбуждено уголовное дело. 54-летний подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Как писал NEWS.ru, на решение проблемы полигона опасных отходов «Красный Бор» в Ленинградской области может понадобиться шесть лет. Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.