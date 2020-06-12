Директора предприятия в Петербурге подозревают в незаконной утилизации

Технический директор предприятия задержан в Петербурге по подозрению в незаконной утилизации химических отходов в Невском районе города.
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Задержан технический директор предприятия, подозреваемый в нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов, — цитирует агентство сообщение.
Возбуждено уголовное дело. 54-летний подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Как писал NEWS.ru, на решение проблемы полигона опасных отходов «Красный Бор» в Ленинградской области может понадобиться шесть лет. Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
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