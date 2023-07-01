Директора петербургского музея обвинили в педофилии Мать школьника обвинила директора музея «Дорога Жизни» Щеглова в педофилии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Директора петербургского интерактивного музея «Дорога Жизни», который посвящен блокаде Ленинграда, Юрия Щеглова обвинили в педофилии, сообщает Telegram-канал SHOT. Заявление в полицию на него написала мать 11-летнего школьника.

По ее словам, Щеглов совершил развратные действия в отношении ее сына 28 июня на территории лагеря «Молодежный», в своем автомобиле. Мальчик рассказал о произошедшем своим товарищам, те сообщили в администрацию лагеря, а там уведомили об инциденте родительницу школьника.

Щеглов обвинения в свой адрес отрицает. Он утверждает, что просто разговаривал с мальчиком, а тот выдумал инцидент с домогательством.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге арестовали по подозрению в педофилии 34-летнего репетитора по английскому языку и преподавателя местного колледжа. Возбуждено уголовное дело по факту насильственных действий сексуального характера в отношении девочки. Следствие предполагает, что жертв может оказаться больше.

В подмосковном Егорьевске сотрудники полиции задержали 46-летнего мужчину, подозреваемого в преступлениях против половой неприкосновенности как минимум пяти несовершеннолетних. Правоохранители провели обыски в квартире и машине подозреваемого. Также был изъят мотоцикл, на котором передвигался мужчина.