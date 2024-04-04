Директора «Дагэнерго» Мухумаева заподозрили в хищении 2,8 млрд рублей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Советский районный суд Махачкалы сообщил, что директор филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» — «Дагэнерго» Магомедхабиб Мухумаев, арестованный по делу о мошенничестве, подозревается в хищении около 2,8 миллиарда рублей в составе организованной преступной группы. Уточняется, что подозреваемый заключен под стражу на два месяца до 3 июня 2024 года.

В суде пояснили, что следователи расследуют завышение объемов и стоимости выполненных работ и материалов и использование ненадлежащего оборудования при создании комплексной системы учета электроэнергии на объектах компании на территории Дагестана.

Руководитель пресс-службы Верховного суда республики Зарема Мамаева рассказала РИА Новости, что по этому делу вместе с Мухумаевым уже арестованы восемь человек. Они будут находиться под стражей до 3 июня 2024 года.

Ранее стало известно, что сотрудники правоохранительных органов Дагестана провели обыск в компании «Дагэнерго». По его итогам Мухумаев был задержан. В пресс-службе «Дагэнерго» уточняли, что обыски проводились из-за деятельности подозреваемого в другой организации.