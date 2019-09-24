https://static.news.ru/photo/c33d74f4-deb7-11e9-8744-fa163e074e61_660.jpg Озеро Байкал Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Директор Байкальского государственного природного биосферного заповедника Василий Сутула позвал всех, кто опустошён и находится в состоянии хронической усталости, на берег самого древнего и глубокого в мире озера. Он заявил, что энергетика Байкала — не миф.

Сутула уверен, что вода в озере живая. Он предположил, что в ней заложен энергетический код, который может ощущать человек.

Директор рассказал, что сейчас заповедник делает ставку на познавательный туризм. На территории организовано 5,5 км пешеходных троп разной сложности. Все они оборудованы информационными табличками, местами для отдыха, кострищами, смотровыми площадками и даже избушками.

На этих маршрутах можно увидеть разные виды растительности, живописные ландшафты и животных в дикой природе.

Сутула отметил, что актуальной для Байкала остаётся неконтролируемый туризм. Дело в том, что около половины побережья озера не является охраняемой территорией. Туристы приезжают с палатками, рубят деревья, жгут костры, моют машины и оставляют после себя горы мусора.

Кроме того, остро стоит вопрос утилизации жидких бытовых отходов. По словам Сутулы, о развитии туризма не может быть и речи, если территория не будет обеспечена современными экологичными туалетами.

Нерешённой остаётся проблема «байкальского хлама» — отходов, оставленных Байкальским целлюлозно-бумажным комбинатом, передаёт радио Sputnik .

Ранее News.ru писал, что власти Иркутской области решили ограничить туристическую активность в районе озера Байкал, чтобы уменьшить негативное воздействие на природу от путешествующих, которые оставляют после себя горы мусора. Туристам, в частности, запретили мыть машины в открытых водоёмах, а также устанавливать палатки за пределами спецмест.