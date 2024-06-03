Директор воронежской школы уволена после скандала с раздеванием школьниц

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Директор воронежской школы, учениц которой заставляли перед экзаменом показывать нижнее белье, уволилась по собственному желанию, сообщил портал Voronezh1. По данным портала, она покидает директорское кресло в связи с выходом на пенсию.

На сайте воронежской школы № 11 директором указана Лариса Хопрова. По данным портала, она занимала пост с 2011 года. Как уточнили в Voronezh1, женщина руководила школой, в которой родители учениц 28 мая пожаловались на то, что их дочерей заставляли снимать бюстгальтеры перед ЕГЭ по русскому языку в школе № 62.

Скандал в воронежской школе произошел 28 мая из-за жалоб учениц на то, что перед ЕГЭ по русскому языку их заставляли снимать бюстгальтеры, поднимать футболки и рубашки. Организаторы искали у них телефоны.

Позже на пресс-конференции в онлайн-режиме министр образования Воронежской области Наталья Салогубова сообщила, что участников скандала с досмотром школьниц в воронежской школе № 62 перед ЕГЭ отстранили от работы на экзаменах. Среди них член государственной экзаменационной комиссии и два организатора вне аудитории. По словам Салогубовой, ведомство по-прежнему ждет официальных результатов проверки.