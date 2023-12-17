Директор УК задержан после массового отравления газом под Ульяновском

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники следственного управления Следственного комитета РФ в Ульяновской области задержали директора управляющей компании, обслуживавшей дом в поселке Цильна, где произошло массовое отравление угарным газом в пятницу, сообщили в региональном УСК. Предварительно, погибли двое.

Следователем ульяновского Следственного комитета по подозрению в совершении данного преступления задержан директор управляющей компании, которая должна была обслуживать многоквартирный дом. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначен комплекс необходимых экспертных исследований, — заявили в ведомстве.

Утром 15 декабря в квартирах жилого дома на улице Пионерской в поселке Цильна были найдены тела 19-летней девушки и 51-летнего мужчины. Предварительно, причиной их смерти стало отравление угарным газом. Кроме того, семь человек были госпитализированы, в том числе четверо детей. Один из них находится в крайне тяжелом состоянии, еще один — в тяжелом, а двое — в состоянии средней тяжести.

Ранее сообщалось, что отравление угарным газом стало причиной гибели четырех человек в Крыму. Их тела были обнаружены в частном домовладении села Укромного. Это супружеская пара и двое их детей — мальчик в возрасте восьми лет и девочка в возрасте 12 лет. Еще трое детей пары в возрасте 20, 19 и 16 лет были госпитализированы. СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.