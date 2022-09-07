Директор турфирмы на Камчатке не признал вину в гибели девятерых человек

Фото: Вадим Белозерцев/ТАСС

Новосибирск. Директор туристической компании «Экстрим Тайм» Андрей Степанов во время избрания меры пресечения в Кировском районном суде

Директор турфирмы ООО «Экстрим Тайм», организовавшей поход на вулкан Ключевская сопка на Камчатке, где погибли девять человек, Андрей Степанов отказался брать на себя вину в их гибели. Ему вменяют оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности, и причинение смерти по неосторожности, передает ТАСС. Судебное заседание проходит в Новосибирске, в ходе него фигуранту изберут меру пресечения.

Степанову предъявлено обвинение. Вину в совершении преступления не признал, — сказал представитель СК РФ.

Группа из 10 туристов и двух гидов начала восхождение на Ключевскую сопку 3 сентября. Они обратились за помощью к спасателям после того, как пять человек погибли при падении с высоты. Еще один альпинист потерял сознание, гид сломал ногу. В понедельник, 5 сентября, число погибших увеличилось до девяти человек.

Троих выживших на камчатском Ключевском вулкане туристов спасатели эвакуировали вертолетом. Их доставили в поселок Ключи Усть-Камчатского района.

7 сентября стало известно, что тела девяти участников группы, погибших при восхождении эвакуировали. Их доставят в Петропавловск-Камчатский для проведения судебно-медицинской экспертизы