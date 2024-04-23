Директор школы высказалась об ученике-сатанисте, устроившем поножовщину Директор школы в Петрозаводске: устроивший поножовщину ученик не был конфликтным

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Напавший с ножом на двух подруг подросток был неконфликтным и коммуникабельным, заявила в комментарии «360» директор финно-угорской школы имени Элиаса Леннрота Наталья Баркалова. По ее словам, никто не ожидал от ученика подобной выходки.

Коммуникабельный, общительный, неконфликтный, поэтому для нас это стало большой неожиданностью, — подчеркнула женщина.

Мать одной из пострадавших девушек была знакома с подростком. Она тоже подтвердила, что ранее молодой человек не вызывал каких-либо подозрений.

подруга молодого человека рассказывала NEWS.ru, что в тот день подросток пришел к бывшей девушке мириться. Предполагается, что но был в состоянии алкогольного опьянения.

Фигуранта дела о поножовщине в СМИ прозвали сатанистом за увлечение музыкой black metal и любовью к прогулкам на кладбищах. Инцидент произошел 22 апреля. Сначала все было нормально, но в какой-то момент юноша по неизвестным причинам схватился за нож и набросился на девушек. Как уточняет канал, пострадавшим удалось отбиться от нападавшего и выгнать его из квартиры, но к этому моменту он успел нанести им множественные ранения в области шеи, груди и рук.