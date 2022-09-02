Директор школы в Тюмени не пустила пятиклассницу в религиозном платке

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Директор школы № 88 в Тюмени не впустила пятиклассницу в учебной заведение из-за того, что та пришла в религиозном платке, передает Telegram-канал Mash. Инцидент произошел в День знаний. Ранее девочка не надевала головной убор, но в этом году ее родители решили, что дочь должна носить национальную одежду. После скандала с родителями ученицу все же впустили.

Вы не имеете права выгонять ее из школы! Что вы здесь устроили, — обратились к директору разгневанные родители.

Руководитель учреждения попыталась аргументировать свой поступок тем, что устав школы запрещает одежду с религиозными атрибутами. При этом девочка была одета строго по форме, но с платком на голове.

Однако не взирая на подобные инциденты, в России с 2023 года появится учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России». Дисциплину, включающую преподавание основ светской этики, а также православной, исламской, буддийской и иудейской культур, будут изучать школьники 5–9-х классов.

С 1 сентября во всех российских школах ввели обязательное исполнение государственного гимна и поднятие флага. Соответствующую инициативу выдвинул глава Минпросвещения Сергей Кравцов, в апреле ее поддержал президент Владимир Путин.