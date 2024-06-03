Директор школы подала в отставку после скандала с досмотром перед ЕГЭ Мэрия: директор школы в Воронеже уволилась после скандала с досмотром перед ЕГЭ

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Директор школы № 11 в Воронеже Лариса Хопрова написала заявление об увольнении после скандала с досмотром девушек перед ЕГЭ, сообщила ГТРК «Воронеж» пресс-служба мэрии города. По информации журналистов, решение покинуть пост было принято по собственному желанию.

Директор <...> написала заявление об увольнении по собственному желанию в связи с выходом на пенсию, — говорится в статье.

Ранее Следственный комитет инициировал проверку после скандала с досмотром школьниц перед ЕГЭ в Воронеже. Сотрудники ведомства начали устанавливать обстоятельства произошедшего. Также проверку организовала и местная прокуратура. Кроме того, член профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий обратил внимание, что устроившие досмотр школьниц должны получить наказание за свои действия.

До этого глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина опубликовала письменные жалобы учащихся, согласно которым девочек заставили снимать бюстгальтеры на одном из пунктов проведения ЕГЭ. В пресс-службе правительства Воронежской области пообещали заняться расследованием этого дела и просмотреть все камеры наблюдения. Сообщалось, что этим займутся сотрудники регионального Министерства образования.