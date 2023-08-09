Директор предприятия в Сергиевом Посаде рассказал о гуле перед взрывом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Перед взрывом на территории оптико-механического завода в Сергиевом Посаде был слышен гул, рассказал директор предприятия «Пиро-Росс» Сергей Чанкаев. По его словам, которые приводит МК, детонация произошла в механическом складе, где хранились фейерверочные стволы, которые используют при запуске салютов.

Гул слышали перед самым взрывом, но что это было, непонятно. <...> Взорвался механический склад. Там ни людей, никакой пиротехники, даже забытой, быть не может. <...> Мы уже года полтора ничего не запускали, — сказал Чанкаев.

Он добавил, что фейерверочные стволы разбросаны даже на открытой площадке на предприятии.

Взрыв прогремел на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде около 10:40. СК возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Точная причина взрыва неизвестна, однако представители МЧС России заявили, что, по предварительным данным, это не беспилотник. По словам представителей ведомства, происшествие случилось на складе с пиротехникой. При этом жители Сергиева Посада нашли элемент, похожий на часть снаряда.