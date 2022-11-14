Глава «Тайгана» заявил, что не воровал ослика и енотов из зоопарка Херсона Директор крымского парка «Тайган» Зубков заявил, что забрал животных из херсонского зоопарка по просьбе властей РФ

Фото: vk.com/safari_park_taigan

Директор крымского парка «Тайган» Олег Зубков рассказал «Подъёму», что эвакуировал животных из зоопарка Херсона по просьбе назначенного Россией руководства области. Ранее СМИ обвинили его в краже двух волчиц, ламы, ослика, трех павлинов, двух фазанов, двух цесарок и семи енотов.

Это просто был жест доброй воли, учитывая просьбу губернатора, что никто не может это сделать, а мы это сделали — да и всё. И готовы дальше вывозить животных с территорий, где идут боевые действия, на время, пока боевые действия не закончатся, а потом вернуть, — заявил Зубков.

Зубков также признался, что медийный шум из-за «покраденного енота» ему приятен. Он считает его рекламой.

Пресс-служба доложила, что я енота украл, что весь мир с ума сходит, The Washington Post разразился какой-то статьёй... Ну, мне приятно. Негативная реклама лучше расходится. Я как-то спокойно к этому отношусь, — резюмировал он.

Ранее NEWS.ru выяснил, что в сафари-парке «Тайган» львов держат «как в концлагере» и натравливают опытных самцов на молодняк ради развлечения посетителей.