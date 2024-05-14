Директор ООО «Такси» в деле о падении автобуса в Мойку оказался номинальным

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Следственные органы возбудили уголовное дело против гендиректора ООО «Такси», сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу. Следователи считают, что он был номинальным руководителям и не осуществлял управленческие функции компанией, автобус которой упал в реку.

В рамках расследования дела установлена причастность генерального директора ООО «Такси» к фальсификации единого государственного реестра юридических лиц, в связи с чем в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 170.1 УК РФ (фальсификация единого государственного реестра юридических лиц), — говорится в сообщении.

Фигурантом уголовного дела после падения автобуса в реку стал 49-летний мужчина. Следствие считает, что за регулярное денежное вознаграждение фигурант согласился на внесение в ЕГРЮЛ сведений о нем как о гендиректоре компании. По версии следствия, подозреваемый заключил соглашение с неустановленными лицами не позднее 16 января 2023 года, получив в качестве вознаграждения около 13 тысяч рублей.

Ранее Следственный комитет сообщил о задержании начальника автоколонны ООО «Такси» по делу о падении автобуса с пассажирами в реку Мойку. Его подозревают в несоблюдении трудовой и транспортной дисциплины. По данным следствия, водителю автобуса на протяжении нескольких дней не обеспечивалось необходимое время отдыха.