Директор омской школы открестилась от слов про «кладбище» для бойцов СВО Директор омской школы назвала травлей скандал с установкой таблички о бойце СВО

Фото: МО РФ

Авторы видеообращения с жалобой на директора омской школы, отказавшейся устанавливать памятную доску о погибшем бойце СВО, не связывались с руководством учебного заведения, заявила директор школы Марина Коваленко. По ее словам, которые приводит издание «Подъем», слов о «кладбище» она не говорила, а вопрос о табличке был мимолетным во время обсуждения строительства спортплощадки с другим человеком.

Люди, которые видеообращение отправили, у меня не были, пакет документов никакой не предоставляли, слов таких [о кладбище] я не говорила. Я говорила с другим человеком о размещении спортивного оборудования на спортивной площадке. А по поводу установления таблички — это уже был вопрос мимолетный. Он сказал, что документы есть, а по факту документов нет <...> Потому считаю, что действия мои правильные, а то, что происходит — это травля, — рассказала она.

Она добавила, что уточняла данный вопрос в администрации округа, в департамент имущественных отношений и в военкомате. Там заявили, что фамилия бойца нигде не значилась.

О том, что участники спецоперации записали видеообращение к мэру Омска Сергею Шелесту с просьбой отреагировать на отказ директора школы разместить в учебном заведении памятную табличку о погибшем бойце СВО и выпускнике школы стало известно накануне. Военные отметили, что руководительница школы отказалась размещать мемориальную доску со словами «здесь вам не кладбище».