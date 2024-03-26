Директор «Новой Голландии» покинула пост из-за теракта в «Крокусе» Директор «Новой Голландии» Шатуновская ушла с поста из-за слов супруга о теракте

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Новая Голландия

Генеральный директор АНО «Новая Голландия» Роксана Шатуновская покинула пост из-за сообщений своего супруга о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл», говорится в сообщении организации в соцсети «ВКонтакте». По известной информации, мужчина не имел отношения к деятельности проекта.

С сегодняшнего дня Роксана Шатуновская покидает должность генерального директора АНО «Новая Голландия», — отметили в организации, не уточнив причины такого решения.

Муж Шатуновской Николай Конашенок опубликовал несколько постов о теракте, которые вызвали общественный резонанс. Публикации в итоге были удалены. Позднее мужчину задержали в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. По информации МВД, он хотел покинуть Россию.

Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что за терактом в «Крокус Сити Холле» и другими трагедиями в России стоят спецслужбы США и Великобритании. По его словам, ЦРУ и MI6 осознали, что им не удастся нанести РФ поражение на Украине, поэтому начали использовать террористические акты в попытках подавить Москву.

До этого руководитель Таджикского культурного центра Хуршеда Хамракулова назвала печальным факт того, что некоторые люди делают акцент на национальности террористов, атаковавших «Крокус Сити Холл». Нападавшие являются преступниками, у которых нет религии, достоинства и национальности, констатировала она.