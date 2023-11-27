Директор музея-аквариума в деталях рассказал, как погибли сотни редких рыб Институт биологии южных морей откроет уцелевшие после шторма залы 28 ноября

Фото: vk.com/razvozhaev_m

Обрушившиеся из-за шторма на крышу Федерального исследовательского центра Института биологии южных морей (ФИЦ ИнБЮМ) в Севастополе морские волны снесли вентиляционное оборудование, разрушили крышу и начали затапливать зал, рассказал Readovka директор музея-аквариума Юрий Кравцов. Частично институт откроется для посетителей 28 ноября. В результате стихии погибли сотни редких пресноводных тропических животных четырех континентов, а те немногие, что уцелели, навряд ли выживут.

Некоторые еще плавают, но они наглотались соленой холодной воды, а реанимировать их у сотрудников не получится, — с горечью отметил он.

Кравцов рассказал, что стихия обрушилась на здание института поздним вечером в воскресенье, 26 ноября. Многие сотрудники экстренно прибыли на место работы, чтобы устранять последствия, но в какой-то момент уровень воды в помещении с редкими животными поднялся до полутора метров. Под утро они вызвали специалистов водоканала, которые откачали воду.

Этот зал требует серьезного восстановления и нового оборудования. Остальные четыре помещения уцелели — во вторник, 28 ноября, их откроют для посетителей.

Ранее в ФИЦ ИнБЮМ сообщали, шторм уничтожил находившиеся в его ведении причал, маяк и устричную ферму. Также пострадала научная библиотека, затонуло маломерное судно «Моллюск».