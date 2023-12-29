Директор казачьей школы отдал военным новогодние подарки для детей

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Ученики Шахтинского казачьего кадетского корпуса в Ростовской области лишились подарков на Новый год, купленных на бюджетные средства, сообщает 161.RU. По информации издания, директор учреждения объявил старшеклассникам о решении передать их презенты бойцам в зону спецоперации на Украине.

Родители возмутились таким поступком руководства школы. По их словам, все подарки вынесли перед построением, но вручили их только учащимся с шестого по восьмой классы. При этом ранее все школьники, включая 9–11-е классы, расписывались за полученные подарки.

Солдаты во все времена делились с детьми сахарком, хлебушком. Но чтобы дети с солдатами — нонсенс. Не знаю, кому в голову пришла такая мысль, — заявил один из родителей.

Взрослые рассказали, что в корпусе и так регулярно помогают военным, а также собирают деньги на помощь жителям Донбасса. Так, неделю назад родители за свой счет собрали с каждого класса по 10 подарков и передали их бойцам на передовую. В руководстве школы комментировать инцидент отказались.

Понятно, что подарки там копеечные и они не стоят наших переживаний, но дело в том, что это некрасиво, — возмутился отец одного из кадетов.

Родительница еще одного ученика назвала происходящее в корпусе беспределом. Она тоже подчеркнула, что дело не в подарках, а именно в отношении к ученикам. Родители думают обращаться в прокуратуру.

Ранее сообщалось, что власти Волгоградской области вручили раненому участнику СВО два ведра моркови и пакет лука вместо денег на лечение. По информации СМИ, продукты привезли семье бойца перед новогодними праздниками. Местная администрация объяснила, что это была инициатива фермеров, а власть оказала всю помощь.