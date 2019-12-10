https://static.news.ru/photo/215c3a16-1b49-11ea-baca-fa163e074e61_660.jpg Александр Бортников Фото: kremlin.ru

Директор ФСБ Александр Бортников сообщил о сохраняющейся угрозе со стороны украинских радикалов на территории Крыма. По его словам, они стремятся дестабилизировать обстановку на полуострове.

Также директор ФСБ отметил, что в 2019 году повысился уровень взаимодействия между правоохранительными органами и Роскомнадзором. По словам Бортникова, это позволило пресечь распространение информации от террористов на 50 тысячах интернет-страниц.

В ходе контртеррористических операций на территории страны и оперативно-боевых мероприятий нейтрализованы 32 бандита, в том числе 9 главарей, задержаны 41 бандлидер, 241 боевик и 606 пособников, — приводит слова Бортникова «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru сообщал, что ФСБ пресекла деятельность 78 террористических ячеек во всех округах России. Отмечается, что директор ФСБ Александр Бортников занимает восьмое место в рейтинге самых влиятельных людей страны.