Директор филиала «Примавтодора» заявил о выполнении плана на 23 года вперед В Приморье уволят директора филиала «Примавтодора», заявившего о выполнении плана на 2300%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Директор филиала «Примавтодора» в Хасанском районе Приморского края сообщил в документации о перевыполнении плана на 23 года вперед, сообщил глава региона Олег Кожемяко во время совещания, запись которого он опубликовал в своем Telegram-канале. По словам губернатора, чиновник будет уволен, так как в действительности не справляется со своими обязанностями.

Мне вчера докладывал непосредственно руководитель филиала хасанского, что он выполнил план на 2300%. Вы мне скажите, это что, на 23 года выполнил план? И какие вы планы делаете, если дорога, скажем так, и в районе Краскино, и там еще этапами, она просто-напросто не видела ни грейдера, не видела ни какого-то содержания уже на протяжении, наверное, нескольких месяцев? — сказал Кожемяко.

Ранее в Госдуме предложили отстранять от государственной службы чиновников, которые утратили доверие. Глава парламентского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев считает, что это сократит случаи коррупционных преступлений, лишив госслужащих возможности «продолжить карьеру на теплом месте». Если соответствующий законопроект примут, чиновники из реестра утративших доверие не смогут занимать должности в госкомпаниях, фондах, государственных и муниципальных учреждениях. Сейчас в базе числятся около четырех тысяч человек.