Диетолог рассказала о пользе сушеных овощей и фруктов для организма Диетолог Писарева: сухофрукты помогут восполнить баланс витаминов зимой

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сушеные овощи и фрукты помогают восполнить витаминный и баланс микроэлементов в организме в зимнее время, рассказала NEWS.ru диетолог Ирина Писарева. По ее словам, такие продукты сохраняют большую часть своих полезных свойств, поскольку не подвергаются термической обработке и могут служить хорошей альтернативой, когда под рукой нет свежих.

В них много клетчатки, но не стоит забывать, что сухофрукты достаточно калорийные, поэтому злоупотреблять ими не стоит, если вы следите за своим весом, — предупредила специалист.

Она также отметила, что сухофрукты повышают гликемический индекс. Чем выше этот показатель, тем быстрее глюкоза попадает в кровь. По словам диетолога, употреблять сушеные фрукты и овощи в пищу лучше в первой половине дня.

Ранее диетолог Екатерина Бурляева рассказала, что конфеты из сухофруктов — инжира, кураги, чернослива — полезнее обычных шоколадных. По ее словам, такие сладости менее калорийны и при этом богаты витаминами и микроэлементами. При этом она отметила, что конфеты из сухофруктов являются деликатесом, поэтому злоупотреблять ими не следует. В день их можно съедать не более четырех штук.