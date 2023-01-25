«Дичайший шок»: коллега психолога-педофила об обвинениях в его адрес Психолог Семенко заявила, что не верит обвинениям в педофилии в адрес своего коллеги Тонкова

Фото: tonkov.su

Владимир Тонков

Ведущий преподаватель Института биосенсорной психологии Татьяна Семенко заявила, что не верит и никогда не поверит в то, что основатель учебного заведения и ее коллега Владимир Тонков, погибший во время попытки убежать от полицейских по крыше, был педофилом. По ее словам, эта информация является для нее «дичайшим шоком» — она «выбила ее из колеи». Специалист отметила, что Тонков всегда казался ей порядочным, честным и мудрым человеком, передают «Невские Новости».

Я ошарашена так, что это выбило меня из колеи. Я этой информации не верю, никогда не смогу в это поверить, потому что я знала этого человека с абсолютно другой стороны. И то, что я прочитала в соцсетях, для меня — дичайший шок, — рассказала Семенко.

Психолог Владимир Тонков ранее погиб в Ленинградской области при попытке сбежать от полицейских по крыше. Мужчину пытались задержать по подозрению в педофилии. Следователи выяснили, что летом 2022 года Тонков находился в деревне Мухоловка, где неоднократно совершал действия сексуального характера в отношении 11-летней девочки.

Также сообщалось, что в ходе обыска по месту проживания Тонкова были обнаружены фотографии обнаженных людей, которые позировали перед камерой в присутствии малолетних детей. Снимки были сделаны в доме погибшего.