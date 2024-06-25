«Диана осталась для них живой»: утонувшую в Сочи девушку не будут хоронить Родители не будут устраивать похороны утонувшей в Черном море девушки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Унесенная волной с берега в Черное море 20-летняя Диана Беляева не будет похоронена, сообщила MK.RU знакомая погибшей со ссылкой на ее родителей. С ее слов, родители отправили тело дочери на кремацию — у девушки не будет ни могилы, ни отпевания, ни похорон.

Они решили, что гроба не будет, они хотят, чтобы Диана осталась для них живой. Не будет ни похорон, ни отпевания, ни могилы, — рассказала подруга погибшей.

Одной из причин такого решения может быть желание уберечь бабушку Дианы, которая очень сильно любила свою внучку, полагает девушка. С ее слов, пожилой женщине собираются сказать, что девушка уехала в Москву и там зажила собственной жизнью.

СМИ писали, что девушка приехала на курорт с другом из Усмани Липецкой области, они встретились с третьим приятелем и отправились в бар, а затем к морю. Диана подошла опасно близко к воде, несмотря на предупреждения. Когда друг попытался ее вытащить, они упали, и девушка оказалась под водой. Друг попытался помочь, но безуспешно, поэтому они обратились к спасателям. Тело девушки выловили лишь спустя несколько дней.