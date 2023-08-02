Дезертир из Уфы с гранатой сдался полиции Дезертир из Уфы с гранатой сдался полиции после разговора с главой Башкирии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Военнослужащий из Уфы, грозившийся взорвать гранату на Нагаевском шоссе, сдался полиции, сообщает «РБК Уфа» со ссылкой на источник. По данным издания, дезертир сумел пообщаться с главой Башкирии Радием Хабировым, после чего отказался устраивать взрыв.

Источники «РБК Уфа» утверждают, что силовики изъяли у дезертира гранату и передали ее сотрудникам Росгвардии.

2 августа в Башкирии военнослужащий-доброволец сбежал во время поездки на судебно-психиатрическую экспертизу. Он вышел на Нагаевское шоссе в Уфе и пригрозил взорвать гранату. Мужчина стоял недалеко от заправки ЛУКОЙЛа. Он требовал закрыть уголовное дело против него, а также организовать встречу с Хабировым. Из-за происшествия движение на трассе было перекрыто.

В начале июля Томский гарнизонный военный суд приговорил к семи годам колонии мобилизованного, который дважды сбегал из воинской части. В первый раз военнослужащий дезертировал 14 декабря. Его нашли лишь в марте и вернули в распоряжение части, однако спустя несколько недель он снова сбежал.