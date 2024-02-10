Девятимесячная девочка пролила на себя горячий чай и попала в больницу РЕН ТВ: в Ленобласти ребенка госпитализировали с ожогами от горячего чая

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Ленинградской области девятимесячную девочку госпитализировали с ожогами после того, как она опрокинула на себя кружку с горячим чаем, передает РЕН ТВ. По данным источника телеканала, в настоящий момент за жизнь ребенка продолжают бороться врачи.

По информации канала, пострадавшая получила ожоги почти всего тела. Состояние ребенка оценивается как тяжелое, добавил собеседник.

Ранее пожилая жительница Волгограда получила 25% ожогов тела и скончалась в реанимации после падения в ванну с кипятком. Врачи сутки боролись за жизнь пострадавшей, но спасти ее не смогли. По данным следствия, она упала в ванну, наполненную кипятком, по неосторожности. Ее доставили в больницу с ожогами второй и третьей степени.

До этого жительница Санкт-Петербурга получила ожоги и умерла из-за прорыва горячей воды в душе. Пострадавшая принимала душ, когда из крана полился кипяток. Причиной прорыва стала неисправная сантехника. Медики доставили потерпевшую в шоковом состоянии в больницу, там ей диагностировали ожоги 80% тела разной степени тяжести. Врачам не удалось спасти жизнь петербурженки, она скончалась в больнице в день происшествия.

В сентябре в Москве повар в детском саду едва не сварилась заживо, уронив бак с кипящей водой. Женщина получила ожоги левой стопы, правой руки и поясницы. Она снимала с плиты емкость с кипятком, оступилась и уронила ее.