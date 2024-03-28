Девятилетняя девочка заскучала и предложила женщине совершить теракт В Туве школьница предложила в чате с незнакомой женщиной совершить теракт

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Школьница в Туве предложила незнакомой женщине совершить теракт, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД. Девятилетняя девочка направила соответствующее предложение через мессенджер.

Накануне в полиции зарегистрирован очередной факт распространения ложной информации в мессенджерах — в ходе оперативно-разыскных мероприятий <...> установили, что данные действия осуществляла девятилетняя учащаяся школы Чадана, — говорится в сообщении.

Девочку вместе с родителями доставили в полицию. Школьница призналась, что написала незнакомому абоненту от скуки. В ответ она получила угрозу, что о ее действиях сообщает в правоохранительные органы. Девочка испугалась, принесла свои извинения и попросила собеседника не делать этого.

При этом известно, что ребенок воспитывается в полной благополучной семье, не состоит на профилактическом учете ПДН. В отношении матери школьницы составлен административный протокол о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетней.

Ранее школьница из Нижнего Новгорода лишилась именной стипендии администрации города после того, как опубликовала в своих соцсетях видео, в котором нецензурно поблагодарила террористов за атаку в «Крокус Сити Холле». Она рассказала, что благодаря теракту не поедет в Москву и сможет дальше употреблять алкоголь.