Девятилетний мальчик пропал в Омске во время сильного снегопада

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Во время интенсивного снегопада в Омске пропал девятилетний мальчик, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Родители ребенка обратились в полицию 18 ноября около 20:00 местного времени (17:00 мск). Мальчик ушел из дома по улице 20 лет РККА и не вернулся.

Приметы Мустафы Эльгашмамотова: рост 130-140 сантиметров, среднего телосложения. Был одет в черную куртку, черную шапку. Сейчас полицейские проводят комплекс первоначальных мероприятий, опрашивают родственников и друзей маленького омича, проверяют места его возможного появления, — отметили в пресс-службе УМВД.

Снегопад в Омске наступил после дождя, вызвав повышенную готовность специальных служб города. Осадки продолжались в течение всего дня.

Ранее сообщалось о поисках женщины и ребенка в реке Белая в Майкопе, в которую вечером 13 ноября упал автомобиль. Всего в машине находилось пять человек. Трое из них смогли выбраться на поверхность самостоятельно. Утром 14 ноября автомобиль вытащили из воды на берег. К поискам пропавших привлекли 16 человек, четыре единицы техники и два плавсредства.

До этого спасатели нашли трех мужчин, потерявшихся в районе Банных источников на Камчатке. Путешественники, ездившие к термальным источникам, задержались по причине плохой дороги, помощь им не потребовалась. С просьбой найти пропавших туристов к спасателям обратились их родственники.