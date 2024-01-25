Девятиклассника из Тюмени подозревают в подготовке нападения на школу Baza: девятиклассника из Тюмени подозревают в подготовке нападения на школу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщает, что девятиклассника из Тюмени заподозрили в подготовке нападения на школу. По его данным, мальчик оставил записку своему однокласснику, в которой спросил, не хочет ли он «всех убить».Как передает канал, ученик испугался записки и рассказал обо всем взрослым.

По информации канала, полицейские задержали автора записки. Канал уточняет, что при досмотре в телефоне задержанного нашли заметки о других нападениях на учебные заведения, а также схемы сборки оружия и чаты, в которых подросток рассказывал о планах.

Канал отмечает, что во время обысков у школьника нашли пневматический пистолет и газовые баллоны для оружия, а в одной из тетрадей дома — надпись, которую, по словам девятиклассника, он сделал кровью. По сведениям канала, в отношении девятиклассника возбудили уголовное дело.

Ранее в лицей № 109 в Екатеринбурге приехали сотрудники полиции и ФСБ, обнаружившие в мессенджере Telegram информацию о том, что в учебном заведении произойдет теракт. Автор сообщения в подтверждение своих слов выложил фотографии оружия и соответствующей экипировки. После проверки оказалось, что пост был чьей-то шуткой.