Девятиклассник надышался дезодорантом и умер SHOT: в Тверской области школьник умер после того, как надышался дезодорантом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В городе Конаково Тверской области девятиклассник умер после того, как надышался дезодорантом, сообщает Telegram-канал SHOT. В настоящее время оперативники выясняют обстоятельства произошедшего.

Канал отмечает, что школьник возвращался домой и решил в подъезде опробовать новый дезодорант. Но он переусердствовал и потерял сознание. SHOT добавляет, что мальчик состоял в подразделении по делам несовершеннолетних и был судим за кражу.

Ранее региональное управление Следственного комитета России сообщило, что в Саратовской области семилетний ребенок умер из-за игр с фломастером. Школьник засунул в рот колпачок, который попал в дыхательные пути, после чего ребенок начал задыхаться. Следователи проводили проверку по факту гибели несовершеннолетнего.

Как уточнили в ведомстве, ЧП произошло в селе Константиновка Краснокутского района. Задыхающегося ребенка обнаружили его родители, которые экстренно доставили сына в больницу. По прибытии в медучреждение мальчик не подавал признаков жизни, врачи констатировали его смерть.

До этого в подмосковном Электрогорске скончалась школьница после того, как покурила электронную сигарету. 16-летняя девушка прятала вейп от родителей в нижнем белье. Отец девятиклассницы услышал однажды ночью странные звуки из ее комнаты, а когда пришел, то увидел, как дочь дергалась на кровати и издавала странные звуки. Школьницу экстренно госпитализировали, но врачи не смогли спасти ее.