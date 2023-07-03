Школьница отравилась неизвестным веществом и умерла SHOT: девятиклассница умерла в Новосибирске, отравившись неизвестным веществом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Новосибирске школьница умерла из-за отравления неизвестным веществом, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источники. По данным канала, возле тела девятиклассницы был обнаружен вейп и три флакона с жидкостью для него, вещество отправили на экспертизу.

SHOT сообщает, что тело подростка нашли в квартире на улице Демакова в Новосибирске, точная причина смерти пока неизвестна. По данным канала, школьница росла в полной семье и не состояла на учете в психоневрологическом диспансере.

Ранее в Саратовской областной детской клинической больнице скончался 15-летний подросток, отравившийся при курении вейпа. За жизнь пациента 18 дней боролись ведущие специалисты. У пострадавшего были поражены легкие и сердце, его пришлось ввести в искусственную кому.

До этого в Сургуте девятиклассник умер во сне после того, как смешал жидкость для электронного испарителя с таблетками от эпилепсии. По данным Telegram-канала Ural Mash, мать подростка знала о том, что сын пристрастился к вейпу, но не вмешивалась в его жизнь.