Девятиклассницу арестовали в Симферополе за приставания к пятилетней сестре

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Девочку в возрасте 14 лет арестовали в Симферополе за домогательства в отношении пятилетней сводной сестры, пишет Telegram-канал Baza. Как отмечается, девятиклассницу обвиняют в том, что она гладила в интимных местах ребенка, проживающего с ней в одной квартире.

По данным канала, на допросе подросток во всем созналась. В отношении нее возбуждено дело по статье «насильственные действия сексуального характера». Следователи ходатайствовали арестовать школьницу, суд удовлетворил требования. Сейчас она находится в СИЗО, пишет Baza.

Ранее в Симферополе полиция задержала мужчину, который отправлял семикласснице фото своего полового органа. Мать 12-летней девочки обратилась в полицию, увидев переписку с 26-летним мужчиной. Он отправлял семикласснице сообщения интимного характера, хотя та предупреждала о своем возрасте.

Также сообщалось, что полицейские Санкт-Петербурга разыскивают 80-летнего пассажира рейса из Сургута, который на протяжении всего полета домогался девятилетней девочки. Мужчина узнал, что на борту самолета она без родителей, представился массажистом и настаивал на оказании бесплатных услуг. Приземлившись, она рассказала отцу о случившемся, тот обратился в полицию. Сейчас его разыскивают.