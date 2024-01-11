Девятиклассница под Курском провалилась под пол после капремонта в школе

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В поселке Коренево Курской области 10 января в школе № 1 ученица девятого класса упала в двухметровую яму, оставшуюся в одном из кабинетов после капитального ремонта, сообщает 46ТВ. Об инциденте было доложено губернатору Роману Старовойту. Известно, что капитальный ремонт проводился компанией СПС, которая сорвала сроки, завершив работы не в сентябре 2023 года, как указано в договоре, а в декабре.

После ужасного ремонта, после которого потолок выглядит как волны во время шторма, вчера в школе № 1 поселка Коренево ученица девятого класса провалилась под пол, где глубина два метра. Хорошо, что не было никакой арматуры! Родители школьницы будут молчать, чтобы оценки ребенку не испортили, а маму с работы не уволили! А мы, родители других детей, боимся отводить своих сыновей и дочерей в такую школу! — рассказала заявительница.

В разговоре с «Газетой.Ru» брат пострадавшей Даниил выразил опасения, что девочке не дадут доучиться в школе. Также он опасается, что с работы могут уволить их мать из-за влиятельного директора школы.

Мать боится, что сестра не закончит школу из-за этого случая — не дадут закончить. Боится, что ее на работе выгонят, уволят, потому что влияние там все имеют: и директор школы, и глава поселка, там все делается по щелчку пальцев, — сказал Даниил.

Ранее сообщалось, что как минимум 20 российских регионов испытывают дефицит школьных учителей по базовым предметам. Сложная ситуация сложилась с преподаванием математики, русского языка и литературы, иностранных языков и физики.