Девять предприятий Тульской области пополнили список стратегических

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Девять заводов Тульской области включили в перечень стратегических предприятий, поддерживающих безопасность страны. В случае кризиса они могут рассчитывать на поддержку государства, пишет АБН.

Дополнения в список стратегических организаций были внесены указом правительства России от 23 июля. Из заводов Тульской области туда вошли: Тульский патронный завод, НПО «Сплав», Туламашзавод, «Тулаточмаш», Центральное конструкторское бюро аппаратостроения и другие.

Перечень стратегических предприятий и организаций был создан в 2009 году. В него входят заводы, значимые для обеспечения безопасности государства.

Министр обороны России Сергей Шойгу 21 июля вручил медаль «Золотая звезда» гендиректору входящего в список стратегических предприятий концерна ВКО «Алмаз-Антей» Яну Новикову за разработку и создание современных образцов вооружения.

Великобритания ранее ввела санкции против МФТИ, КамАЗа и ряда оборонных предприятий. Информация об этом появилась на сайте британского МИД. Под санкции также попал глава Ростеха Сергей Чемезов и «Ижмаш — Беспилотные системы».