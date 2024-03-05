Девять поездов остановили у Крымского моста Перевозчик: девять поездов встали у Крымского моста из-за перекрытия движения

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Крымский мост временно закрыт для движения поездов, сообщила компания-перевозчик «Гранд Сервис Экспресс». На данный момент в районе переправы остановлены девять составов.

Движение поездов по Крымскому мосту временно перекрыто. Поезда начнут движение, как только это будет разрешено, — говорится в сообщении.

Сейчас у моста стоят девять составов: четыре из них следуют по маршруту из Крыма по различным направлениям дальнего следования, еще пять выполняют рейсы по направлению к полуострову.

В компании отметили, что по возможности отставание в графике будет компенсировано в пути. Перевозчик призвал следить за развитием ситуации в социальных сетях.

Крымский мост также закрыли для проезда автомобилей в ночь на вторник, 5 марта. Ограничение действует с 00:35 мск и по настоящий момент.

Сутками ранее движение машин по мосту через Керченский пролив также было приостановлено. Оперативный канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту призывал находящихся на объекте водителей и пассажиров сохранять спокойствие и следовать инструкциям.

Ранее политолог Евгений Михайлов заявил, что громкий скандал с утечкой разговора офицеров бундесвера об ударах по Крымскому мосту играет на руку России. По его словам, подобные промахи стран НАТО могут замедлить поставку вооружений Украине.