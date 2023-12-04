Девять человек пострадали в массовом ДТП с автобусом в Удмуртии

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Девять человек, в том числе два ребенка, получили травмы при столкновении двух легковушек и автобуса в Белезинском районе Удмуртии на повороте к деревне Ушур, передает РЕН ТВ. В салоне находились 11 человек.

Две легковушки столкнулись и автобус. Всего пострадали девятеро. Семь из них отправили в больницу, — рассказал источник телеканала.

4 декабря в Красноярском крае автобус с пассажирами из-за сильного ветра съехал в кювет и перевернулся. В ДТП никто не пострадал. Ранее сообщалось, что обильный снегопад в Москве и области привел к семибалльным пробкам на дорогах и массовому ДТП с участием 20 автомобилей.

В середине ноября в Приморье перевернулся автобус, перевозивший 14 школьников. В результате восемь из них пострадали, шестерых госпитализировали. Водитель автобуса назвал причиной аварии гололед на дороге. По его словам, участок трассы, на котором произошло ДТП, не был обработан реагентами и превратился в каток.

Также стало известно о ДТП вблизи села Карякино в Саратовской области. При столкновении Hyundai и Lada пострадали пять человек. Их доставили в больницу с различными травмами.