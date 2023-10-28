Девять человек пострадали в ДТП с автобусами в Севастополе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Девять человек пострадали в результате столкновения двух маршрутных автобусов в Севастополе, сообщает «МВД Медиа». Инцидент произошел 28 октября около 20:40 по местному времени (совпадает с мск) в районе улицы Руднева.

По имеющимся данным, на остановке общественного транспорта автобус Mercedes сзади въехал в автобус «Богдан». В результате повреждения получили водитель и два пассажира «Богдана», а также шесть пассажиров иномарки. Детей среди них нет.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, они обеспечивают безопасность и регулировку движения. По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось об аварии с участием грузовика MAN и микроавтобуса Mercedes Benz, она произошла на 22-м километре автомобильной дороги Ижевск — Воткинск в Удмуртии. В маршрутке находились 19 пассажиров, девять из которых получили травмы различной степени тяжести. Пять пострадавших были доставлены в медицинские учреждения. По данному факту проводится проверка.

Также стало известно, что в Москве на Новом Арбате внедорожник с мигалкой переехал мужчину, лежащего на разделительной полосе. По информации Telegram-канала SHOT, от полученных травм пешеход скончался на месте.