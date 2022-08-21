11 человек погибли в ДТП с минивэном и грузовиками под Ульяновском

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Николаевском районе Ульяновской области произошло ДТП с участием микроавтобуса и двух грузовых автомобилей, сообщили в ГУ МЧС России по региону. В результате инцидента, по предварительным данным, погибли 11 человек, еще несколько пострадали.

Авария случилась на трассе «М5-Урал» в Николаевском районе около 14 часов. По одной из версий, водитель одного из авто выехал на встречную полосу, где врезался в минивэн.

Сначала региональная ГИБДД сообщила о гибели троих человек: водителя большегруза и двоих людей из микроавтобуса. Позднее число жертв увеличилось до семи. По информации Telegram-канала «112», в результате инцидента есть пострадавшие, в том числе дети. Они получили ранения.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Накануне в Дагестане в результате аварии погибли семь человек, в том числе ребенок. ДТП произошло в ночь на 20 августа на 30-м километре трассы Кочубей — Минеральные Воды. По неподтвержденным данным, водитель Ford Transit уснул за рулем, после чего выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. Погибшие были семьей, ехавшей в качестве гостей на свадьбу в Ставрополь.